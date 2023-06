Emma Raducanu: «Ich wünschte, ich hätte das US Open nie gewonnen»

Was für eine Sensation: Die 18-jährige Emma Raducanu gewann 2021 als Qualifikantin das US Open.

Die 20-Jährige gibt in einem Interview intime Einblicke in ihre Seelenleben.

Raducanu hatte 2021 im Alter von 18 Jahren als erste Qualifikantin den US-Open-Titel geholt, es war der erste Grand-Slam-Titel einer Britin seit 44 Jahren. Seitdem hat sie aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und erholt sich derzeit von einer Operation an beiden Handgelenken und am Knöchel.

«Ich war extrem naiv»

«Als ich den Titel gewann, war ich extrem naiv», sagte Raducanu, die in der Weltrangliste in nur einem Jahr von Rang zehn auf Platz 130 zurückfiel. Sie habe in den vergangenen zwei Jahren erkannt, dass die Tennis-Tour und alles, was damit zusammenhängt, «kein sehr schöner, vertrauensvoller und sicherer Raum ist. Man muss auf der Hut sein, denn da draussen gibt es viele Haie», sagte sie. Viele in der Branche hätten sie aufgrund ihres jungen Alters als «Sparschwein» betrachtet: «Ich habe gelernt, meinen Kreis so klein wie möglich zu halten. Die Tour ist völlig brutal.»