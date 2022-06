Ausgeschieden mit Style: Emma Raducanu trägt bei Wimbledon-Pleite 35’000-Franken-Schmuck 

Dank ihres Sieges beim US Open im vergangenen Jahr, als Qualifikantin wohlgemerkt , ist Emma Raducanu ein Tennis-Superstar. Sportlich läuft es für die junge Britin seit dem Triumph nicht mehr so gut. 16 von 28 Spielen hat sie seither verloren. Die Kasse klingelt trotzdem – dank Sponsoren-Verträgen im Wert von mehreren Millionen Franken.

Auch das Abenteuer Wimbledon endete für Raducanu, die im vergangenen Jahr in den Achtelfinal stürmte – dort musste sie wegen Atemproblemen aufgeben –, schon in der zweiten Runde. Doch die Britin verabschiedet sich mit viel Style und Glitzer vom heiligen Rasen. Auffällig bei der 19-Jährigen: ihr Körperschmuck auf dem Platz. Wie die «Daily Mail» schreibt, trägt sie Klunker im Wert von 35’000 Franken.

Goldener Armreif neben Schweissband

Ihre Ohrringe in Regentropfen-Form bestehen aus einer Perle aus Platin mit einer diamantenen Blüte im Wert von 8600 Franken. Dazu kommt eine passende Halskette mit Wert von 4400 Franken. Am Handgelenk ging allerdings die Post ab. Neben einem Schweissband von Nike trug sie einen goldenen Armreif für 22’000 Franken. Der Schmuck stammt übrigens von Tiffanys & Co. Raducanu ist Markenbotschafterin des berühmten Schmuck-Herstellers. Übrigens: Die Britin hat auch einen Vertrag mit einer weiteren Luxus-Marke. Auf roten Teppichen trägt sie oftmals Dior, wie zum Beispiel an der Premiere des James-Bond-Films im letzten Jahr.