«Ich und meine zwei Lieblingsjungs», schrieb die Nichte von Schauspielstar Julia Roberts (53) in der Caption. Emma und Garrett sind seit Frühling 2019 ein Paar.

In einer Gartenkulisse hält die US-Amerikanerin ihren Sohn in den Armen. Die beiden sind farblich aufeinander abgestimmt. Sie trägt ein oranges Kleid und orange Schuhe, er ist in ein oranges Tuch eingewickelt. Dazu schreibt sie: «Danke 2020, dass du eine Sache richtig gemacht hast.» Dabei verrät sie auch gleich den vollen Namen des Kindes: Rhodes Robert Hedlund.