Parlamentswahl in Frankreich : Emmanuel Macron muss um absolute Mehrheit bangen

Das Lager des französischen Präsidenten Emmanuel Macron steuert in der ersten Runde der Wahlen zur Nationalversammlung auf eine Parlamentsmehrheit zu. Gesichert ist diese aber noch nicht.

Frankreichs wiedergewählter Präsident Emmanuel Macron hat nach der ersten Runde der Parlamentswahl Aussicht auf eine klare Mehrheit in der Nationalversammlung. Hochrechnungen sahen das Mitte-Lager des Präsidenten am Sonntagabend zwar mit 25,2 bis 25,6 Prozent nahezu gleichauf mit dem Linksbündnis mit 25,2 bis 26,1 Prozent. Prognosen gehen bei der Sitzverteilung nach der zweiten Wahlrunde in einer Woche allerdings von einer deutlichen Mehrheit für das Bündnis des Liberalen aus.