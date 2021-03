Macron verschärft Lockdown : Frankreich schliesst sämtliche Schulen für drei Wochen

Frankreich verschärft seinen Lockdown. Wie Präsident Macron in einer TV-Ansprache verkündete, werden bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltende Auflagen für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet.

In Frankreich war bereits seit einiger Zeit spekuliert worden, dass sich Macron wegen der angespannten Lage noch einmal an seine Landsleute wendet.

Frankreich schliesst wegen der Corona-Pandemie die Schulen im ganzen Land für drei Wochen. Dies kündigte Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an. Eine Woche lang soll es landesweiten Distanzunterricht geben, gefolgt von zwei Wochen Frühlingsferien. Es ist das erste Mal im laufenden Schuljahr, dass in Frankreich die Schulen wegen Corona geschlossen werden. Ausserdem werden Beschränkungen für Bürger und Geschäfte, die bereits in weiten Teilen gelten, aufs ganze Land ausgeweitet. Zusätzlich wird eine landesweite Ausgangsperre von 19 Uhr bis 6 Uhr verhängt. Bestehen bleiben die inländischen Reisebeschränkungen. Die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Auflagen werden für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet.