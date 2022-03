Paris : Emmanuel Macron zeigt sich in Jeans und Pulli – macht er auf Selenski?

Wie kleiden sich Staatspräsidenten abseits der Öffentlichkeit? Der französische Präsident liess sich ganz casual und mit Bartstoppeln ablichten. Social Media fragt sich derweil, ob er nun die französische Version des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski wird.

Man kennt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron eigentlich nur im Anzug: gerne in magistralem Marine- oder Nachtblau und perfekt geschneidert. Offenbar trägt der Staatsmann aber auch mal Bartstoppeln, Jeans und Kapuzenpulli: Er hat sich während seiner diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg im informellen Look im Élyséepalast fotografieren lassen.

Die Bilder der Élyséefotografin Soazig de la Moissonnière zeigen Macron, unrasiert und mit Augenringen, am Sonntag mit Akten unter dem Arm sowie an seinem Schreibtisch in den prunkvollen Räumen des Pariser Regierungspalastes. Am Sonntag telefonierte er unter anderem mit US-Präsident Joe Biden und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski.