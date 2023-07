Oliver Sullivan: 20-jähriger Emmentaler DJ landet Mallorca-Hit

Seine erste Single «Summer on me» belegt derzeit Platz drei der Inselradio Mallorca Hörercharts.

«Dass mein Song im Radio so erfolgreich ist, finde ich brillant», sagt Oliver Sullivan, ein 20-jähriger DJ aus der Emmentaler Gemeinde Zäziwil , zu 20 Minuten. Sullivan, der mit bürgerlichem Namen Olivier Berger heisst, steht mit seinem Song «Summer on me» aktuell auf Platz drei der Inselradio Mallorca Hörercharts.

Als Sullivan zwölf Jahre alt war, zeigte ihm seine Schwester eine Aufnahme eines Live-Sets des «Tomorrowland»-Festivals in Belgien. «Das hat mich einfach nur fasziniert», sagt er. «Wie die grossen DJs die Menschenmassen begeistern konnten und einfach eine gute Stimmung erzeugt haben: Das hat mich inspiriert.» Kurz darauf brachte er seine Eltern dazu, ihm die Grundausrüstung zu besorgen und legte in seinem Kinderzimmer los. «Erst habe ich direkt drauf los gedrückt, alles ausprobiert und mich gewundert, warum das so schlecht klingt. Dann habe ich mir Youtube-Videos angeschaut und viel geübt.»