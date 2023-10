Emmetten NW: Nach tagelangem Kampf kann die Feuerwehr aufatmen 

Im Gebiet Brennwald in Emmetten konnte am Mittwoch dann ein Glimm-/Flächenbrand gelöscht werden. Die Brandfläche war rund 150 Quadratmeter gross.

Ein paar Tage lang erhielt die Feuerwehr Seelisberg Meldungen, dass Brandgeruch wahrgenommen worden war, der örtlich nicht zugeordnet werden konnte. Ein Angehöriger der Feuerwehr Seelisberg stellte dann am Mittwoch im Gebiet Brennwald in Emmetten in einem schwer zugänglichen Gelände einen Glimm-/Flächenbrand fest.