Emmi sagt Food Waste den Kampf an

Pirmin 13.05.2020, 14:50

Woran Emmi am wenigsten Interesse hat ist am Verhindern von Foodwaste. Denn alles was nicht weggeworfen und neu gekauft wird ist ein Verlust für Emmi. Was Emmi hingegen will ist PR machen, sprich die öffentliche Wahrnehmung des Monopolistenkonzerns als Food Retter zu manifestieren. Würde mich wundern wenn jemand drauf rein fällt wo jeder längst weiss, dass Haltbarkeitsdaten nicht so relevant sind.