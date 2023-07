Emmy-Awards 2023: HBO-Serie «Succession» mit 27 Nominierungen

Der Trailer zur vierten Staffel von «Succession». HBO

Am 18. September werden in den USA zum nunmehr 75. Mal die prestigeträchtigen Emmy Awards verliehen. Am Donnerstag hat die Academy of Television Arts & Sciences die volle Liste der Nominierten bekannt gegeben. Die meisten Nominierungen, nämlich ganze 27, konnte dabei die im Mai zu Ende gegangene HBO-Serie «Succession» einheimsen.

Auch auf den weiteren Plätzen liegen Shows aus dem Hause HBO: «The Last of Us» kommt auf 24 Nominierungen und «The White Lotus» auf 23. «Ted Lasso» vom Streamingdienst Apple TV+ schnappt sich mit 21 Nominierungen bei den absoluten Zahlen den vierten Platz.

Die Nominierten in der Kategorie «Drama»

«Succession» ist als «Beste Drama-Serie» des Jahres nominiert. Zudem können sich Brian Cox (77), Jeremy Strong (44) und Kieran Culkin (40) über eine Nominierung in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie» freuen. Sarah Snook (35) komplettiert als Nominierte in der Sparte «Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie» den Erfolg für den Kritikerliebling aus dem Hause HBO.

Neben «Succession» können sich auch noch drei weitere HBO-Produktionen über Nominierungen in der Königs-Kategorie «Beste Drama-Serie» freuen. Dies sind «The White Lotus», «House of the Dragon» und die Videospiel-Adaption «The Last of Us». Auch die beiden Stars von letzterer Show – Pedro Pascal (48) und Bella Ramsey (19) – sind jeweils als Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin in den männlichen und weiblichen Drama-Kategorien nominiert.

Ausgeglichenes Feld im Bereich Comedy

Die Netflix-Serien «The Crown», «Better Call Saul» und die «Star Wars»-Serie «Andor» komplettieren das Feld der Nominierten in der Kategorie «Beste Drama-Serie». «Better Call Saul»-Star Bob Odenkirk (60) ist ebenfalls als «Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie» nominiert.

Auch einige Darstellerinnen und Darsteller aus diesen Serien können sich über eine Nominierung freuen. Dazu gehören «The Marvelous Mrs. Maisel»-Star Rachel Brosnahan (33) und «Wednesday»-Star Jenna Ortega (20) bei den Frauen und Bill Hader («Barry»), Martin Short («Only Murders in the Building») sowie Jason Sudeikis («Ted Lasso») bei den Männern.

«Dahmer» und «Beef» dominieren bei den Miniserien

Last but not least sind auch Miniserien sowie deren Hauptdarstellende für einen Emmy nominiert worden. So ist die Netflix-Serie «Beef» als «Beste Miniserie» nominiert, ebenso Hauptdarstellerin Ali Wong (41) und ihr männliches Pendant Steven Yeun (39). Grosser Favorit im Bereich der Miniserien dürfte auch die Netflix-Show «Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» sein. Hauptdarsteller Evan Peters (36) ist hier ebenso nominiert wie die Serie selbst in der Kategorie «Beste Miniserie».

Bei den 75. Emmy Awards werden die besten Serien und TV-Shows geehrt, die zwischen Anfang Juni 2022 und Ende Mai 2023 erschienen sind. Neben den hier erwähnten Kategorien gibt es noch viele weitere, etwa für die «Besten Nebendarsteller», «Besten Gast-Darsteller», das «Beste Szenenbild», die «Beste Kamera» oder die Regie einzelner Episoden einer Serie.

