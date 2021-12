Brosche und Foto in Weihnachtsrede der Queen erinnern an verstorbenen Prinz Philip

Jedes Jahr zu Weihnachten richtet sich Queen Elizabeth (95) mit einer Rede an das Volk. Traditionell wird diese am ersten Weihnachtstag veröffentlicht. Dieses Jahr gab es schon vorab ein Foto. Zu sehen ist, dass die Queen ihrem 2021 verstorbenen Mann Prinz Philip gedenkt.

Queen Elizabeth (95) hält an einer ihrer beständigsten Traditionen fest: Sie wird am Samstag ihre alljährliche Weihnachtsrede halten. Die Monarchin hat ein schweres Jahr hinter sich, denn ihr geliebter Ehemann Prinz Philip verstarb am 9. April 2021. Bereits am Donnerstag erwartete Fans ein Foto der 95-jährigen Monarchin während der Rede, das wohl viele zu Tränen rührte. Darauf trägt die Royal nämlich die Saphir-Chrysanthemen-Brosche, die sie 1947 während ihrer Flitterwochen mit Prinz Philip trug.