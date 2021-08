BGH prüft diverse Influencer Posts - Empfiehlst Du noch oder wirbst Du schon?

Die Mode-Influencerin Leonie Hanne ist eine der Influencerinnen, die aktuell vom Bundesgerichtshof in Deutschland geprüft werden. Ihre Reichweite ist riesig. Sie zählt über 3,5 Millionen Followerinnen und Follower zu ihrer Community.

Der Bundesgerichtshof (BGH) strebt ein Grundsatzurteil für die gesamte Branche an.

Wann müssen Influencer-Posts überhaupt als Werbung gekennzeichnet werden?

Es ist häufig schwer zu erkennen, ob Influencerinnen und Influencer Produkte im privaten Rahmen testen und aufgrund persönlicher guter Erfahrungen empfehlen oder ob ein kommerzieller Gedanke hinter der Kommunikation steckt. Seit Januar 2021 hat man sich in Deutschland auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der genau das regeln soll. Sobald eine Gegenleistung erhalten wurde, in Form einer finanziellen Entlohnung oder auch eines Produktgeschenkes, muss der betroffene Post entsprechend als Werbung gekennzeichnet werden.

In der Schweiz sieht es ein wenig anders aus. Wie in der Handelszeitung berichtet wurde, sei Schleichwerbung auch dann verboten, wenn keine Gegenleistung erbracht wurde, denn «Influencer dürfen ihr Publikum nicht täuschen».

Vorwurf Schleichwerbung für viele Influencerinnen und Influencer