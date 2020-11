In dieser Bahnunterführung in Uttigen im Kanton Bern fand die Polizei am Freitag eine tote Katze.

Die Katze wurde in einer Bahnunterführung an einem Seil aufgehängt und konnte von der Polizei nur noch tot aufgefunden werden.

1000 Franken zahlt die Tierrechtsorganisation Peta für Hinweise, die zu einer Verurteilung der Person führen, die kürzlich in Uttigen BE eine Katze getötet hat.

Die Tierrechtsorganisation Peta will um jeden Preis den Täter ausfindig machen, der vergangenen Freitag eine Katze in Uttigen BE erhängt hat. Genauer gesagt belief sich die Belohnung für hilfreiche Hinweise zur Tat bis anhin auf 1000 Franken. Als Reaktion auf den Aufruf habe sich bis jetzt bloss eine Person gemeldet, teilt Peta in einer Medienmitteilung mit. Die Person konnte zwar keine Auskunft zur Tat oder zum Täter geben, hatte dafür aber eine andere wichtige Nachricht.