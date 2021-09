Obfelden ZH - Empörung bei Eltern – 200 Kinder singen an Schule zusammen

Entsetzen bei Max Benz aus Obfelden ZH: Sein Kind ist in der ersten Klasse an der Primarschule Schlossächer. Anfang Woche seien die Schülerinnen und Schüler von neun Klassen in einem Saal zusammenkommen, um miteinander zu singen. «In der aktuellen Corona-Lage ist das unfassbar», sagt der 52-Jährige.

Die Eltern hätten im Vorhinein nichts von der Aktion gewusst. Erst am Abend hätten die Kinder davon erzählt. «Dies führte zu Aufruhr im Dorf», so Benz. Infolgedessen habe er und eine weitere Mutter ein Treffen mit der Schulleitung und der Schulpflege eingefordert. Die Schule habe sich einsichtig gezeigt.

855 Kinder und Jugendliche in Quarantäne

Ein Blick in die Daten der kantonalen Behörden zeigt, dass die Anzahl der positiv getesteten Personen zwischen vier und 15 Jahren steigt. In der vergangenen Woche sind in dieser Altersgruppe insgesamt 855 Quarantäneanordnungen ausgesprochen worden. Das entspricht fünf Promille der Schülerinnen und Schüler in diesem Alter. Bestimmte Personen könnten individuell von der Quarantäne teilbefreit werden.