In 16 Ländern vertreten

Die Ems-Gruppe ist in den Geschäftsbereichen Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien weltweit tätig. Ihre Gesellschaften sind in der Ems Chemie Holding AG zusammengefasst, die ihren Sitz in Domat/Ems hat. Magdalena Martullo-Blocher führt die Firma. Das Unternehmen hat 25 Produktionsstandorte in 16 verschiedenen Ländern und ist weltweit mit eigenen Verkaufsgesellschaften oder mittels Händlern vertreten. Per Ende 2019 zählte die Ems-Gruppe 2648 Mitarbeitende und rund 140 Lernende in der Schweiz.