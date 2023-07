Ems-Chemie spürt starken Franken und miese Konsumentenstimmung

Starker Franken belastet das Geschäft

Der Chipmangel in der Autoindustrie sei zwar fast gelöst, die Unsicherheit und das tiefere verfügbare Einkommen sorgten aber für Bestellrückgänge. CEO Magdalena Martullo-Blocher kritisierte in jüngster Vergangenheit mehrmals, dass Europa seine Autoindustrie mit dem Verbot von Verbrennungsmotoren selbst an die Wand gefahren habe und mit den Elektromotoren nun Technologien aus China fördere.

Miese Stimmung bei den Konsumenten

In Europa drückten laut Ems die hohe Kerninflation, offene Energiefragen und geopolitische Unsicherheiten auf die Konsumenten- und Einkäuferstimmung. Die Zuversicht in der verarbeitenden Industrie und im Handel sei in Deutschland im Juni nochmals stark eingebrochen. Auch in China erhole sich die Konsumentenstimmung nach Corona nur schleppend, und die höheren Zinsen beeinträchtigten auch den amerikanischen Konsum.