Neue Enthüllung : Emser Chemiefabrik entwickelte und verkaufte Napalmbomben in Kriegsgebiete

«Die Ems verkaufte in den 1960er-Jahren dieses Opalm an Indonesien», sagt Bochsler im Beitrag der «Rundschau». Auch im Jemen wurden die Bomben von der ägyptischen Luftwaffe in den 60er-Jahren eingesetzt. Zur weiteren Kundschaft zählten ferner Militärs in Burma (heute Myanmar) oder auch die algerische Befreiungsfront FLN.



Auch dem Schweizer Militär sei 1952 der neue Kampfstoff vorgestellt worden. So hätten Ems-Chemiker den Militärs drei Stunden lang Opalexperimente im Labor und im Freien präsentiert. Der Bundesrat habe sich jedoch dagegen entschieden, den Stoff zu kaufen. Er soll ihm zu teuer gewesen sein.