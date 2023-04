Entflohener Emu «MeeMoo» sorgt für Verfolgungsjagd

In den USA kam es zu einer Verfolgungsjagd der anderen Art.

Emu «MeeMoo» entkam in den USA aus seinem Gehege.

«Die Farm meiner Familie liegt in der Nähe eines Bergrückens, der abgeholzt wird, und als MeeMoo den Lärm hörte, ist er zu Tode erschrocken», so Harry McKinney, der Besitzer von MeeMoo. Der fast zwei Meter grosse Vogel sei zu einem Zaun gerannt und habe diesen nach einigen Versuchen überwunden.

McKinney sah, wie er mit voller Geschwindigkeit – Emus können über 60 Kilometer pro Stunde schnell sprinten – durch die Weide des Grundstücks rannte. Er wusste, dass er ihn nicht einholen konnte, also sprang er in sein Auto, um den Vogel zu verfolgen. «Er flüchtete auf den Highway», erinnert sich McKinney. «Ich begann, ihm zu folgen, aber er war so schnell, dass er mich abhing.»