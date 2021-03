🌯🍽😉😎: En Guete, Wendy Holdöner

Diese Bild entstand zwei Tage nach dem Döner-Snack: Hier ist Wendy Holdener in Are und freut sich aufs Rennen.

«Mit em DönerđŸ”„ wirsch no Schöner (& sicher no SCHNELLER): So lautet einer der Kommentare zu einem Bild auf Insta, auf dem Skistar Wendy Holdener einen Döner verspeist. Und tatsĂ€chlich scheint Kebab im Fladenbrot schnell zu machen: Nur wenige Tage, nachdem sie das Picknick-Bild postete, raste sie in Are zu Rang 3 und damit aufs Podest. Jemand anders postete diese Kombination hier: đŸŒŻđŸœđŸ˜‰đŸ˜Ž