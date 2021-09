Moderna-CEO : «Ende 2022 kehren wir wieder zur Normalität zurück»

Für Stéphane Bancel ist die mRNA-Technologie eine medizinische Revolution. Nicht nur im Kampf gegen die Pandemie, sondern auch in dem gegen Krebserkrankungen.

Seit 2011 an der Spitze von Moderna: Stéphane Bancel.

Er sieht in der mRNA-Technologie auch riesiges Potenzial im Kampf gegen Krebserkrankungen.

Doch Bancel rechnet auch damit, dass bis Sommer 2022 so viele Impfdosen hergestellt werden können, dass die gesamte Weltbevölkerung geimpft werden kann. Und: «In Kürze sollten wir zudem in der Lage sein, fünf- bis elfjährige Kinder zu impfen und – in einem weiteren Schritt – jene im Alter ab sechs Monaten», sagt der CEO zur «NZZ». Darum rechnet Bancel auch damit, dass wir bis Weihnachten 2022 wieder zum bekannten Alltag zurückkehren können.