Drosten: War das Ende der Corona-Pandemie ein Missverständnis?

Darum gehts Ende Dezember sagte Christian Drosten, er halte die Pandemie für beendet.

Nun erklärt er, dass das ein Missverständnis war.

Erst in ein paar Monaten könne man von einem Pandemie-Ende reden.

Der deutsche Virologe Christian Drosten sieht ein Missverständnis ein. Das berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk. In einem Interview zum Thema Pandemie-Ende von Dezember 2022 habe er etwas anderes gesagt als das, was in der Öffentlichkeit angekommen sei, so der Charité-Professor im Podcast «Coronavirus-Update» vom NDR. «Was ich gesagt habe, ist: Ich erwarte, dass die jetzt kommende Winterwelle eher eine endemische Welle sein wird (...) und dass damit dann die Pandemie vorbei ist.» Das Pandemie-Ende lasse sich nicht vorab ankündigen, man könne dies nur im Nachhinein – also nach dieser Welle – betrachten.

«Vorab könne man so etwas nicht ankündigen»

Über die Berichterstattung einiger Medien und Politiker, wonach er die Pandemie für beendet erklärt habe, sagte er: «Ich glaube, alle, die mich bisher kommunizieren gehört haben, wissen, dass ich solche forschen Dinge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sage.» Er könne nur sagen, was er erwarte, und vorab könne man so etwas nicht ankündigen: «Dass wir demnächst in ein paar Monaten sagen werden: Im Nachhinein betrachtet war das die erste endemische Welle dieses Virus und damit ist die Pandemie vorbei.»

