Corona-Lockerungen - «Bin mega froh, dass die Maskenpflicht aufgehoben wird»

In Klassenzimmern und Fitnessstudios kann bald wieder richtig durchgeatmet werden: Ab Samstag gilt dort keine Maskenpflicht mehr. Dennoch empfiehlt das BAG weiterhin, eine Maske zu tragen, sofern ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

«Sind vom Entscheid positiv überrascht»

Auch Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbands (SFGV), ist positiv überrascht: «Wir in der Fitnessbranche sind extrem froh, dass es jetzt endlich zu einer Normalisierung kommt. Viele Leute mussten aus gesundheitlichen Gründen aufgrund der Maskenpflicht von einem Fitnessbesuch absehen.»

Trotzdem sei die Branche noch nicht über den Berg, die Krise sei noch nicht zu Ende, so Ammann. «Durch die Zeitgutschriften sind die finanziellen Ressourcen vieler Fitnesscenter völlig aufgebraucht, viele kämpfen ums Überleben.» Wie es wirtschaftlich weitergehe, sei erst im Herbst absehbar, wenn die neuen Abos abgeschlossen würden.

«In der Schule ist es nicht immer möglich, Abstand zu halten»

Positiv sei, dass viele Lehrerinnen und Lehrer bereits geimpft seien. «Man darf nicht vergessen, dass es gerade in Schulen auf engem Raum nicht immer möglich ist, den Abstand einzuhalten», sagt Rösler. Dennoch hätte sie gerade in Hinblick auf die nahenden Sommerferien mit weiteren Lockerungen an den Schulen noch gewartet. «Man wird sehen, ob es der richtige Entscheid war, für die Schüler ist es aber sicher positiv.»