Schweizer in England - «Ende der Massnahmen ist eine dumme Idee»

Massiver Öffnungsschritt trotz steigender Fallzahlen

Am Wochenende hat Grossbritannien über 50’000 tägliche Neuinfektionen verzeichnet. Obwohl das beinahe so viele sind wie beim Höhepunkt der zweiten Welle, hat Boris Johnson gestern bis auf wenige Ausnahmen alle Schutzmassnahmen in England aufgehoben. Mehr als 1200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnten in einem offenen Brief in der Fachzeitschrift The Lancet vor diesem «unethischen Experiment», das eine ernste Gefahr für den Rest der Welt darstelle. Durch die Aufhebung der Beschränkungen während stark steigenden Infektionszahlen könnten neue, impfstoffresistente Varianten entstehen, wird in dem Brief argumentiert. Dieses Mal seien gerade Kinder und Jugendliche, die noch nicht geimpft wurden, in Gefahr. Mit den steigenden Fallzahlen wachsen auch die Anzahl der Spitaleinweisungen. Gemäss BBC News warnte der oberste Gesundheitsberater der britischen Regierung Chris Whitty davor, dass die Zahl der Covid-Hospitalisationen bald «beängstigende Höhen» erreichen könnte. Zurzeit verdoppeln sich laut Whitty die Zahlen der Hospitalisierungen alle drei Wochen. Rund 4000 Personen befinden sich laut den letzten Zahlen der Regierung wegen Covid in Spitalpflege – 740 kommen täglich neu dazu.