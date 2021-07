Szenarien - Ende der Massnahmen trotz tiefer Impfquote?

Durchseuchung

Neue Welle im Herbst

Die Zahl der gemeldeten Fälle der ansteckenderen Delta-Variante hat sich in der Schweiz innerhalb eines Monats mehr als versechsfacht. «Es besteht die Gefahr, dass im Spätsommer oder im Herbst die Quittung kommt», sagt Mitte-Nationalrat Lorenz Hess. Viele Leute wiegten sich in einer falschen Sicherheit und liessen sich nicht impfen, da die Fallzahlen aktuell insgesamt tief seien.

Im August steht der Wechsel von der Stabilisierungs- in die Normalisierungsphase an. Laut dem Drei-Phasen-Modell des Bundesrats sind keine Massnahmen mehr zu rechtfertigen – auch bei einer tiefbleibenden Impfbereitschaft der Bevölkerung. Der Bundesrat rechnet in Szenario 2 damit, dass die Fallzahlen spätestens im Herbst oder Winter ansteigen. Dazu führen könnte etwa der Anteil nicht geimpfter Personen. «Wenn ein Viertel nicht geimpft ist, wird das Virus ohne Schutzmassnahmen unter diesen Leuten stark zirkulieren», sagt Gesundheitsminister Alain Berset (SP) zur «NZZ» . Sorgen bereitet ihm auch die tiefe Impfquote der über 80-Jährigen (20 Prozent) und die tiefe Impfbereitschaft beim Pflegepersonal und der Spitex.

Laut Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano, sind steigende Fallzahlen nach den Sommerferien möglich. «Weil dann Reisende aus Gebieten zurückkommen, in denen das Virus stärker zirkuliert.» In der Folge komme es vermehrt zu Übertragungen in den Schulen. «Das Virus wird sich dort ausbreiten, wo man die Türen offen lässt.»



Im dritten Szenario rechnet der Bundesrat mit einer neuen pandemischen Welle, weil eine oder mehrere neue Virusvarianten auftreten, gegen die eine Impfung oder durchgemachte Erkrankung nicht mehr oder deutlich weniger schützten. «Je tiefer die Impfbereitschaft ist, desto mehr Personen können

sich anstecken und so die Entwicklung von weiteren Mutanten fördern», sagt Andreas Widmer, Präsident des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso.