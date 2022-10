22 Millionen verkauft: Ende einer Ära – Ford stellt Produktion des Fiesta nach 47 Jahren ein

Dies gab der Autohersteller am Mittwoch via Twitter bekannt.

Ford beendet nach fast 50 Jahren die Produktion des Fiestas. «Es ist Zeit, sich von dem kleinen Auto zu verabschieden , das uns alle berührt hat», erklärte der Autokonzern am Mittwoch auf Twitter. Eine Ära gehe zu Ende, eine neue beginne gerade erst. Die Mitteilung endet mit einem Stecker und einem Blitz – Hinweis auf die geplante Umstellung des Herstellers auf Elektroautos.

Der Fiesta wird in Köln produziert. Ein Ford-Sprecher sagte AFP, der Standort werde komplett umstrukturiert, um das «Exzellenzzentrum Elektrik» von Ford in Europa zu werden. Das Cologne Electrification Center wird gerade in Köln-Niehl gebaut. Seit dem Start des Fiestas 1976 wurden 22 Millionen Stück verkauft. Die Produktion soll Ende Juni 2023 eingestellt werden.