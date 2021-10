Jetzt spricht Kylian Mbappé – «Ich habe gesagt, dass ich gehen möchte»

«Ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen wollte», so der 22-Jährige, der weiter meint: «Ich habe darum gebeten zu gehen, weil ich von dem Moment an wollte, dass der Club eine Ablösesumme erhält, um einen guten Nachfolger zu bekommen.» Eine Summe, die PSG im nächsten Sommer nicht mehr erhalten wird, da dann Mbappés Vertrag ausläuft.

Mbappé teilte PSG seinen Wechselwunsch schon im Juli mit

Mbappé missfällt, dass gesagt worden sei, er komme erst in der letzten Augustwoche kurz vor Ende der Transferperiode mit seinem Wechselwunsch bei Paris an. «Das hat mich wie einen Dieb fühlen lassen. Ich war in den vier Jahren, die ich hier bin, immer glücklich in diesem Verein und bin es immer noch. Ich habe es früh genug angekündigt, damit der Club reagieren konnte.»