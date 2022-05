Deliktsbetrag über drei Millionen : Ende Juni steht spielsüchtiger Ex-Pfarrer vor dem Kriminalgericht   

W.F. war in der Pfarrkirche in Küssnacht SZ tätig.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft klagte im November 2021 den Ex-Pfarrer von Küssnacht wegen gewerbsmässigen Betrugs an. W.F.* wird vorgeworfen, zwischen 2009 und 2018 von Privatpersonen arglistig Darlehen bezogen und das Geld nicht mehr zurückbezahlt zu haben. Gemäss Anklage nutzte er das ihm entgegengebrachte Vertrauen in seiner Stellung als Pfarrer «bewusst» aus. Weiter wird dem Geistlichen vorgeworfen, sich an Konten der Pfarrei vergriffen und das Geld für private Zwecke verwendet zu haben. W.F. ist geständig. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren .

Eine Art Urteil aushandeln zwischen den Parteien

Nun steht der Verhandlungstermin vor dem Luzerner Kriminalgericht fest, wie kath.ch berichtet. Am 27. Juni wird der Fall im abgekürzten Verfahren am 27. Juni behandelt und die Verhandlung ist öffentlich. Das abgekürzte Verfahren beinhalte eine kurze Befragung des Ex-Pfarrers, es gebe aber keine Darstellung des Sachverhalts. Die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und der Beschuldigte werden eine Art Urteil aushandeln, das vom Gericht nur noch überprüft wird, wie kath.ch weiter berichtet.

Geschädigte stammen aus verschiedenen Kantonen

Nach Rücktritt folgte therapeutische Behandlung

Der Spielsüchtige trat im Juni 2018 als Pfarrer von Küssnacht und Pfarradministrator von Immensee SZ zurück. Dies löste in Küssnacht ungewöhnliche Aktionen aus. Er war trotz allem so beliebt, dass über eine Website eine Petition unter dem Titel «Wir wollen unseren Pfarrer zurück!» lanciert wurde, die sich an das Bistum richtete. Der Aufruf wurde von über 1370 Personen unterstützt. Mittels einer Crowdfundig-Aktion wurden für ihn über 300’000 Franken gesammelt, damit er seine Schulden hätte begleichen können, deren Höhe damals noch unbekannt waren. Ausserdem hätte ihm auch ein Neustart ermöglicht werden sollen. Die Begründung der Initianten: «Werni gab uns 20 Jahre viele schöne Momente – jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm etwas zurückgeben.»