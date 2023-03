Wohnungskrise: «Ende März muss ich raus – ich weiss nicht, was ich tun soll»

Eine bezahlbare Wohnung in der Stadt Zürich zu finden, stellt sich jedoch als sehr schwierig heraus: «Ich komme nicht weiter – zwar hätte ich bei einer Wohnung die Zusage bekommen, diese kann ich mir aber nicht leisten», erzählt P. (Symbolbild)

Die Wohnungsnot in der Schweiz macht vielen zu schaffen. Noch schwieriger wird es, wenn Mietenden die Wohnung gekündigt wird und man möglichst bald ein neues Zuhause finden muss. (Symbolbild)

Flattert bei Mietenden jetzt die Wohnungskündigung in den Briefkasten, wird es schwierig, auf die Schnelle eine neue Bleibe zu finden.

In der Schweiz sind die Wohnungen knapp.

In der Schweiz herrscht Wohnungsnot . Wenn Mietenden dann noch die Wohnung aufgrund von Sanierungen oder Eigenbedarf gekündigt wird, wird es brenzlig. Schnell muss eine neue Bleibe her, doch die hohen Mietpreise und das knappe Angebot machen die Wohnungssuche zu einer echten Herausforderung .

Daniel P.* (41), Zürich – «Hatte eine Wohnungszusage, kann sie mir aber nicht leisten»

«Ich muss Ende März aus meiner Wohnung raus, weil der neue Besitzer des Hauses umbauen und selbst einziehen will», erzählt der 41-Jährige. Für P., der bei der Spitex in Zürich arbeitet und brutto 3700 Franken verdient, sei es unmöglich, in Zürich eine bezahlbare Wohnung zu finden. «Ich komme nicht weiter – zwar hätte ich bei einer Wohnung die Zusage bekommen, diese kann ich mir aber nicht leisten», sagt er.

Auch beim Sozialamt und der Stadt Zürich hat er um Rat und Hilfe gebeten, doch es gestalte sich schwierig. «Momentan habe ich einfach keine Motivation mehr», sagt der Zürcher. «Mein Beruf ist wichtig, aber leider wird das von niemandem anerkannt – es zählt nur mein Lohn», ärgert sich P. Er überlege sich, ob er doch den Job wechseln müsse, obwohl er diesen gerne ausübe – irgendwie müsse er sich das Leben leisten können, meint der 41-Jährige. Wenn er nun bis Ende März keine Bleibe finde, bliebe er wohl unangemeldet und müsse bei Freunden unterkommen. «Das ist für mich keine Lösung – derzeit sehe ich jedoch keine andere», so P.

L.T.* (36), Basel-Stadt – «Uns wurde zweimal in zwei Jahren gekündigt»

Auch die 36-jährige L.T. aus Basel-Stadt musste schon eine neue Wohnung finden – und das gleich zweimal innerhalb von zwei Jahren. «Die erste Wohnung wurde uns 2019 aufgrund einer Kernsanierung gekündigt, die immer noch nicht stattgefunden hat – vergangenen September folgte dann die Kündigung der neuen Wohnung aufgrund Eigenbedarfs», erzählt sie. Beide Male sei es schwierig gewesen, eine neue Wohnung zu finden, denn: T. habe das Quartier nicht verlassen wollen, weil ihr Sohn sonst die Schule hätte wechseln müssen. «Wären wir nur schon auf die andere Strassenseite gezogen, hätte mein Sohn für sein letztes Jahr in der Primarstufe nochmals in eine neue Schule müssen», sagt sie.

Auch der Familienhund sei ein weiteres Hindernis gewesen, da viele Wohnungen keine Haustiere erlaubten. «So haben wir in den letzten zwei Jahren wohl ungefähr 70 Wohnungen besichtigt», sagt die Baslerin. Gleich innert so kurzer Zeit zweimal umziehen zu müssen, sei sehr schwierig gewesen. «Es zieht einem jedes Mal den Boden unter den Füssen weg, wir haben uns sehr verloren gefühlt», so T.