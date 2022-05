Sonne und blauer Himmel: Ende Woche gibt es Badi-Wetter bei Temperaturen von 30 Grad und mehr

In Visp wurden bereits am Sonntag 30 Grad erreicht, Ende dieser Woche werden zahlreiche weitere Orte folgen. Hitzetage im Mai sind vielerorts eher ungewöhnlich.

1 / 7 Es bleibt sommerlich und warm in der Schweiz. 20min/Community Die letzte Woche endete vielerorts mit heftigen Gewittern – mehr als 12’000 Blitze wurden registriert. Jan Mächler – Creath Agency Im Wallis wurde bereits die Marke von 30 Grad geknackt, was einen Hitzetag bedeutet. 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Die letzte Woche verabschiedete sich mit dem ersten Hitzetag dieses Jahres sowie heftigen Gewittern.

Diese Woche bleibt es warm und sonnig.

Die höchsten Temperaturen werden Donnerstag und Freitag erreicht – vielerorts wird es 30 Grad und wärmer.

Am Sonntag wurde in Visp VS zum ersten Mal dieses Jahr die Hitzemarke von 30 Grad geknackt, und gegen den Abend und in der Nacht liessen Gewitterzellen schweizweit mehr als 12’000 Blitze entstehen. Diese Woche geht es warm weiter – und es wird sogar noch heisser, denn ab Mitte der Woche ist vielerorts mit Hitzetagen zu rechnen.

Heute, Montag, erwartet uns zunächst ein veränderlicher Mix aus Sonne und Wolken sowie über den Tag verteilt – mit Schwerpunkt entlang der Berge – Platzregen und Gewitter. Ein gelegentlicher Blick auf das Niederschlagsradar lohnt sich darum für Aktivitäten im Freien. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von 25 Grad, wie Meteonews berichtet.

Temperaturhöhepunkt am Donnerstag und Freitag

In der Nacht auf Dienstag beruhigt sich das Wetter. Der Dienstag wird freundlich, wobei die Gewittergefahr sinkt und lediglich vereinzelte hohe Wolkenfelder zu sehen sind. Quellwolken über den Bergen bleiben überwiegend harmlos. Im Norden sind Höchsttemperaturen von 25 bis 27 Grad zu erwarten, während im Tessin mancherorts bereits Hitzetage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr zu verzeichnen sind.

Der Mittwoch bringt dann besonders viel Sonne und blauen Himmel. Die Temperaturen klettern weiter in die Höhe und erreichen 27 bis 29 Grad. Im Süden sind im Laufe des Nachmittags und Abends einzelne Platzregen und Gewitter möglich. Den vorläufigen Höhepunkt erreichen die Temperaturen am Donnerstag und Freitag: Hitzemarke von 30 Grad wird an zahlreichen Messstationen erreicht.

Hitzetage im Mai selten

Hitzetage im Mai sind zwar möglich, aber kommen nicht jedes Jahr vor. Wie Meteonews schreibt, wurden an der Station Zürich-Flughafen zuletzt am 29. Mai 2017 30,5 Grad erreicht, und wiederum zuvor in den Jahren 2009 und 2005. Damit wäre das Erreichen der 30-Grad-Grenze am Donnerstag oder Freitag der mit Abstand frühste Zeitpunkt für die erwähnte Station.

Wie das Wetter dann am kommenden Wochenende wird, ist momentan noch mit grösserer Unsicherheit behaftet. Aktuell sieht es aus, als gingen die Temperaturen leicht zurück, jedoch bleiben sie vermutlich noch länger sommerlich warm.