Enden Prinzessin Charlotte und Prinz Louis als «Ersatz» wie Harry?

In einem Interview gab er nun an, dass er sich um die Kinder von William und Kate sorge. «Von diesen drei Kindern wird mindestens eines so enden wie ich, als Ersatzmann», meint Harry.

Konkurrenzverhalten, körperliche Auseinandersetzungen und immer einen Schritt hinter seinem Bruder – Prinz Harrys Beziehung zu Prinz William (40) war seit ihrer Kindheit geprägt von der Hierarchie in der britischen Königsfamilie. Während der heutige Thronfolger immer mehr auf seine Rolle als künftiger König von Grossbritannien vorbereitet wurde und damit eine grosse Last zu tragen hatte, genoss der 38-Jährige zwar Freiheiten, stand aber stets im Schatten seines Bruders. «Erbe und Ersatz», wie die britischen Medien sie betitelten, als «zweite Geige», wie sich der Herzog von Sussex selbst in seinem Buch «Spare» beschreibt. Doch wird Harrys Fluch auch Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) ereilen?

Kate und William wollen «Erbe und Ersatz»-Kreislauf durchbrechen

«Ich weiss ganz genau, dass es in meiner Familie, wenn es nicht uns trifft, jemand anderen treffen wird», so Harry – und fügt an: «Obwohl William und ich ein- oder zweimal darüber gesprochen haben und er mir sehr deutlich gemacht hat, dass ich nicht für seine Kinder verantwortlich bin, fühle ich mich dennoch verantwortlich.» Harry wisse, «dass von diesen drei Kindern mindestens eines so enden wird wie ich, als Ersatzmann. Und das tut weh und beunruhigt mich.»