Endet der Ukraine-Krieg 2023? Drei Kurz-Szenarien

Ein ukrainischer Soldat blickt aus dem Inneren eines Panzers auf eine Stellung in der Region Donezk.

Es gibt verschiedene Szenarien, wie sich der Krieg in der Ukraine in diesem Jahr entwickeln könnte.

Wie verläuft der Krieg in der Ukraine in diesem neuen Jahr – sehen wir 2023 sein Ende? Es haben sich drei Hauptszenarien herausgebildet.

Das pessimistische Szenario

via REUTERS

Der russische Präsident Wladimir Putin an seiner Neujahrsrede in Rostow-on-Don.

Russland lanciert Anfang 2023 noch einmal eine Grossoffensive. Davon geht etwa das deutsche Verteidigungsministerium aus. In diesem Szenario vermochte die russische Armee die Frontlinien zu stabilisieren und mit frischen Rekruten neue Bataillone aufzustellen.

Demgegenüber sind die ukrainischen Truppen von den langen Offensivkämpfen ebenso erschöpft wie die Moral der Bevölkerung. So besteht die Gefahr, dass die Ukraine zu Beginn des Sommers in die Defensive gerät, während der Unterstützungswille der Partner nachlässt. Sollten im US-Repräsentantenhaus Republikaner die Waffenpakete für die Ukraine einschränken und Europas Gasspeicher für nächsten Winter nur mit Mühe zu füllen sein, könnte Wolodimir Selenski gezwungen sein, einen Waffenstillstand zu akzeptieren.

Das wahrscheinliche Szenario

Ukrainische Soldaten der 43. schweren Artilleriebrigade feuern an der Frontlinie in Bachmut eine Rakete aus einer selbstfahrenden Kanone 2S7 Pion ab.

Am wahrscheinlichsten ist, dass Putin den Krieg aussitzen will. Für eine Grossoffensive sind die zu Hunderttausenden mobilisierten jungen Männer nicht ausgebildet, sie halten aber als Einheiten der leichten Infanterie Gräben und Befestigungen und können so den ukrainischen Vormarsch verlangsamen.