Das denkt die Community über Warnhinweise für Alkohol

«Aufklärung ist die bessere Lösung»

«Endlich! Alkohol macht so vieles kaputt»

Andere wiederum sind überzeugt, dass Irland mit dem Gesetz einen Schritt in die richtige Richtung macht. «Endlich! Alkohol macht so vieles kaputt und es gibt keine Massnahmen», so WBe. Das findet auch User bruschni: «Absolut richtig so. Alkohol ist ein gefährliches Suchtmittel.» Auch User syle begrüsst die Massnahme: «Alles, was irgendwie präventiv wirken kann: machen! Wer einmal im persönlichen Umfeld mit Substanzabhängigkeit zu tun hatte, weiss, warum.» Und Steff1969 kommentiert: «Im Spital sehen wir auf dem Notfall täglich, dass Alkohol ein sehr grosses Problem ist in der Schweiz. Nur keiner will das wahrhaben.»