U-21-EM live: Norwegen – Schweiz

Die EM-Kampagne der U-21-Nati läuft unter dem Motto «Road to Paris». Paris? Genau, in der französischen Hauptstadt finden nächsten Sommer die olympischen Sommerspiele statt. Zum grossen Programm des Anlasses gehört auch ein prestigeträchtiges U-23-Turnier. Während Gastgeber Frankreich bereits qualifiziert ist, werden die drei übrigen europäischen Teilnehmernationen im Rahmen der U-21-EM ausgemacht. Heisst für die Nati: Will die Schweiz in Paris dabei sein, muss man sich grundsätzlich unter die ersten drei spielen.