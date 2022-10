St. Gallen: «Endlich gibt es wieder eine Olma ohne Einschränkungen»

Die 79. Olma-Messe wurde am Donnerstagmittag feierlich in Anwesenheit von Bundespräsident Ignazio Cassis eingeleitet. «Hier zu sein ist keine Pflicht. Hier zu sein ist ein Privileg. Die Anwesenheit des Bundespräsidenten an der Olma gehört zu den Schlüsselmomenten des Präsidialjahres. Das ist umso wichtiger, je turbulenter die Welt ist. Es ist ein wertvolles Zeichen der Stabilität in dem allgemeinen Klima der Besorgnis», sagte Cassis während seiner Ansprache. Während der Rede wünschte der Bundespräsident auch dem am vergangenen Donnerstag verunfallten Regierungspräsidenten Freddy Fässler, der zur Zeremonie nicht vor Ort sein konnte, gute Genesung.

Die Freude darüber, dass die «fünfte Jahreszeit» wieder uneingeschränkt in St. Gallen stattfinden kann, ist am Tag der Eröffnung deutlich spürbar. Letztes Jahr fand die Messe aufgrund der Corona-Pandemie mit Einschränkungen statt. So waren ein Drittel weniger Aussteller vorhanden als üblich. «Ich bin so froh, dass wir unsere geliebte Olma wieder ohne Einschränkungen in vollen Zügen geniessen können», sagt Messe-Besucher Thomas am Donnerstag gegenüber 20 Minuten. 2019 fand die letzte Olma im normalen Rahmen statt, 2020 wurde die Messe abgesagt.