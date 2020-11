Endlich gibts auch von Volvo ein Elektro-SUV

Bezüglich Umweltmassnahmen preschte Volvo schon früh vor, verbannte vor Jahren den Dieselmotor aus neuen Fahrzeugen, verpasste allen Modellreihen einen Plug-in-Hybridantrieb-Antrieb und verbaut seither höchstens noch vier Zylinder pro Motor. Bei der Einführung eines vollelektrischen Autos war die Konkurrenz allerdings schneller, obwohl die zur chinesischen Geely gehörenden Schweden mit den Tochtermarken Polestar und Lynk & Co bereits batterieelektrische Fahrzeuge in der Pipeline haben. Doch nun ziehen die Schweden mit dem XC40 Recharge nach.

Eine Leistung von 300 kW (408 PS), 660 Newtonmeter Drehmoment, 0 auf 100 in 4,9 Sekunden, eine WLTP-Reichweite von über 400 Kilometern und eine Ladezeit von 40 Minuten für 80 Prozent Reichweite – die Eckdaten sind verlocken. Wobei es zu relativieren gilt: Auf der ersten Probefahrt durch hügeliges Gebiet samt kurzer Autobahnstrecke erschienen 320 Kilometer als realistisch, was wie immer von Faktoren wie dem Fahrstil, der Temperatur und der Topografie abhängig ist. Geladen wird mit maximal 150 kW, damit sind 80 Prozent der Batterie in 40 Minuten wieder voll.