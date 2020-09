Der Mandalorian geht auf Jedi-Jagd

Anyway: Die Rüstungsschmiedin aus der ersten Staffel eröffnet dem titelgebenden Mandalorianer (Pedro Pascal) im Off, dass er das Kind «mit dessen Art wiedervereinen» müsse. Gibts überhaupt noch mehr von dieser Spezies? Der letzte bekannte Vertreter – Yoda – starb ja in «The Return of the Jedi», und «The Mandalorian» spielt nach der klassischen «Star Wars»-Trilogie.