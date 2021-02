Im Basler Joggeli kämpfte am Mittwochabend der FC Winterthur gegen den FCB.

Der FC Winterthur hat am Mittwochabend den FCB mit 6:2 bezwungen.

Mit so einem Resultat hat niemand gerechnet. Am Mittwoch gewann der FC Winterthur gegen den FCB mit 6:2 – und das erst noch auswärts im Joggeli. Im achten Anlauf gelang es den Challenge-League-Underdogs, den Gegner aus der Super League im Cup-Achtelfinal zu bezwingen. «Das Wunder von Basel», heisst es beim Fussballclub auf Facebook.

Das Resultat sorgt für viel Freude und auch Häme auf Social Media. Da heisst es etwa: «Was für ein Match», «Endlich haben wir Basel geschlagen» oder «Nach so vielen Niederlagen ist das Balsam für das Herz.» Ein anderer Nutzer schreibt: «Nicht Barca oder Bayern, sondern Winti hat die meisten Tore im Joggeli.» Auch aus Basel gibt es zahlreiche Gratulationen. «Wir spielen so lustlos», ärgert sich ein FCB-Fan.

«Das wäre ein Fest geworden»

Lobende Worte findet auch der Winterthurer Stadtpräsident Michael Künzle. «Der FC Winterthur hat gestern Abend eine Glanzleistung vollbracht», sagt er auf Anfrage und gratuliert herzlich. Er sei sehr stolz auf den Verein und freue sich auf weitere Taten. «Wir waren in den letzten Cupspielen gegen Basel auf der Schützenwiese schon oft so nahe dran und haben jedes Mal verloren.» Einen Mangel habe es beim Spiel am Mittwoch aber gegeben: «Wir konnten den Erfolg nicht auf der Schützi vor eigenem Publikum einfahren. Das wäre ein Fest geworden.»