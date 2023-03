Fünf Gründe, die für den Dacia Jogger Hybrid sprechen.

1. Mehr Power

Wenn wir hier auch von einem bescheidenen Niveau sprechen: Die neue Hybridvariante hat deutlich mehr Power als der bisher (und weiterhin) erhältliche Dreizylinder-Benziner. Die Kombination aus einem turbolosen 1,6-Liter-Vierzylinder mit einem Elektromotor und einem Hochspannungs-Starter-Generator stellen eine Systemleistung von 104 kW/140 PS bereit – damit spurtet der Jogger Hybrid 140 in 9,8 Sekunden auf Tempo 100. Das ist natürlich kein beeindruckender Wert, was den Dacia-Kunden ohnehin schnuppe ist. Doch im Vergleich zur Dreizylindervariante, die für den Paradespurt 10,5 Sekunden braucht, ist das eine deutliche Steigerung. Und dank Elektro-Boost hat man auch bei Zwischensprints spürbar mehr Power zur Verfügung.

2. Exklusive Features

Der Hybrid ist die einzige Jogger-Variante mit Automatikgetriebe – wer also nicht selbst schalten will, wird ohnehin diese Version wählen. Ein zweites, nur in dieser Variante erhältliche, Ausstattungsmerkmal ist ein hübsches Display hinter dem Lenkrad für einen digitalen Tacho. Das ist bei vielen Marken zwar längst Standard, für Dacia-Kunden jedoch ein Luxus-Feature. Allein diese zwei Ausstattungsdetails rechtfertigen den Aufpreis von 4800 Franken gegenüber der Variante mit Dreizylinder-Benziner – die grössere Power, der niedrigere Verbrauch und der höhere Wiederverkaufswert noch nicht eingerechnet.

3. Weniger Verbrauch

4. Platz ohne Ende

5. Hammerpreis

Natürlich ist der Preis das Hauptargument für jedes Dacia-Modell. Das ist beim Jogger Hybrid 140 nicht anders: Die fünfsitzige Version startet in der Schweiz bei 24'990 Franken, der Siebensitzer in der Topvariante Extreme ist ab 26'390 Franken erhältlich. Der Aufpreis gegenüber der Dreizylinderversion beträgt 4800 Franken, was in Anbetracht der besseren Fahrleistungen, des tieferen Verbrauchs und der besseren Ausstattung gerechtfertigt ist. Kein Konkurrent kommt preislich auch nur in die Nähe – am ehesten noch der Fiat Tipo Kombi, dessen vergleichbare Hybridvariante ab 34'790 Franken deutlich teurer ist und der nur als Fünfsitzer erhältlich ist.