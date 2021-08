Neueröffnung in Zürich - «Endlich hats geklappt» – Ex-Reithalle-Team übernimmt Bistro Riffraff

Reithalle weiterleben lassen

«Nachdem wir in den letzten Monaten in verschiedenen Betrieben gearbeitet haben, freuen wir uns, dass es endlich geklappt hat», so Müller. Im Bistro wollen sie die Menü-Klassiker und die Kultur der Reithalle in einem neuen Umfeld weiterleben lassen. Eine reine Kopie soll es aber nicht werden. «Das Lokal und die Küche sind viel kleiner. Wir wollen nachhaltiger sein und lokal einkaufen.»