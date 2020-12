Nun ist der Tag, auf den viele Gamer so lange gewartet haben, endlich gekommen. Das heiss ersehnte Spiel «Cyberpunk 2077» ist erschienen. Dies, nachdem es eigentlich bereits im April hätte veröffentlicht werden sollen. Der Release musste aber dreimal verschoben werden, bis das Game schliesslich so weit fertiggestellt war, dass es veröffentlicht werden konnte.

Andere zeigen sich weniger enthusiastisch und sind bereits am ersten Tag enttäuscht. So ärgerten sich viele Gamer bereits in den ersten Minuten über das grosse Download-Paket, das installiert werden muss, was ewig zu dauern schien. Einige User rieten sogar, den Download abzubrechen und neu zu starten, da dies den Prozess in einigen Fällen beschleunigte. Ein Twitter-Nutzer schreibt: «Ich fühle nur Schmerzen, wenn ich den langsamen Fortschritt des Downloads sehe. Ich möchte doch nur, dass das endlich fertig ist!»