Rihanna: Auf diesen Namen hört ihr Sohn

In dem amtlichen Dokument, das «The Blast» vorliegt, hat der Kleine am 1. August 2023 um 7.41 Uhr im Cedar Sinai Krankenhaus in Los Angeles das Licht der Welt erblickt. Weiter ist auch der Name zu finden. Demnach hört er auf den Namen Riot Rose Mayers. Damit beginnt sein Name ebenfalls mit einem R – wie der seines Bruders Rza Athelston Mayers. Ihr erster Sohn kam im Mai 2022 zur Welt – ihn präsentierte die «Umbrella»-Interpretin bereits des Öfteren. Für das Cover der US-«Vogue» liess sich sogar die damals noch dreiköpfige Familie extra ablichten.