Öffnung der Clubs - Vor dem Ivy in St.Gallen bildet sich bereits eine lange Schlange

Beim Hive-Club in Zürich ist die Vorfreude riesig: «Endlich können wir unsere Türen wieder für euch öffnen», heisst es auf Instagram. Eine Apotheke in der Nähe des Lokals würde bereits Covid-Zertifikate nach einem Schnelltest ausstellen. So eines brauche man, um eingelassen zu werden, wie der Club schreibt: «Danach steht dem gepflegten Tanz ohne Maske nichts mehr im Weg.»