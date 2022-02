Ende der Corona-Massnahmen  – «Endlich können wir wieder unbeschwert unser Leben geniessen»

20-Minuten-Leserinnen und -Leser erzählen, auf was sie sich jetzt am meisten freuen.

Am Mittwoch stellte der Bundesrat die rasche Aufhebung aller Corona-Massnahmen in Aussicht.

Schon am Donnerstag sind Homeoffice-Pflicht und Kontaktquarantäne Geschichte. Stimmen die Kantone zu, könnten in zwei Wochen auch alle anderen Corona-Massnahmen fallen, wie der Bundesrat am Mittwoch ankündigte. Der Entscheid soll am 16. Februar fallen. 20-Minuten-Leserinnen und -Leser erzählen, worauf sie sich bei weiteren Lockerungen am meisten freuen und welche Forderungen sie an die Politik stellen.