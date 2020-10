In diesem Video gratuliert Mark Davis, der höchste Emoji-Wächter der Welt, den 20-Minuten-Redaktoren zum Fondue-Emoji.

Drei Jahre ist es her, dass 20 Minuten beim Unicode-Konsortium den Antrag für ein Fondue-Emoji eingereicht hat. Nun ist es endlich so weit: Die iOS-14.2-Betaversion wurde veröffentlicht, und darin befinden sich 117 neue Emojis – so auch das Fondue-Emoji!