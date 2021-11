Kinostarts Oktober 2021 – Endlich mischt die erste gehörlose Superheldin den Marvel-Kosmos auf

«Eternals»

Eternals gegen Deviants

Sichtbarkeit von gehörlosen Menschen

«Als Kind dachte ich, ich sei die einzige gehörlose Person. Ich habe mich nicht auf dem Screen gesehen», sagt Lauren Ridloff zur «New York Times». Durch die Rolle der Makkari wird mehr Sichtbarkeit für gehörlose Communities geschaffen: «Sie bedeutet, dass meine beiden Söhne, die auch gehörlos sind, in einer Welt aufwachsen, in der es gehörlose Superheldinnen und Superhelden gibt.»

«Red Notice»

Sheerans Gastauftritt

Ed Sheeran ist im Action-Streifen auch mit dabei: Auf einer Hochzeit wird er in Handschellen abgeführt und schreit dabei: « Stopp , ich bin berühmt, ich war in ‹Game of Thrones!›»

Mit einem Budget von über 160 Millionen Dollar ist «Red Notice» der teuerste und grösste Film, den Netflix bislang produziert hat. Der Blockbuster startet zuerst in den Kinos und wird mit einer Verzögerung am 12. November auf dem Streamingdienst veröffentlicht.