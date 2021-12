Niederlande : «Endlich positiv» – Impfgegner freut sich über Infektion, stirbt 26 Tage später

In den Niederlanden ist ein bekannter Impfgegner am Coronavirus gestorben. Robin Fransman wurde 53 Jahre alt.

Einer der prominentesten Impfgegner der Niederlande ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Der Politik- und Wirtschaftswissenschaftler Robin Fransman erlag der Krankheit am Dienstag in einer Klinik, meldeten am Mittwoch der öffentlich-rechtliche Sender NOS sowie mehrere weitere Medien übereinstimmend.