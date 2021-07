Sur Le Pont in Bern - Endlich Sonnenschein für das grösste Pop-Up der Schweiz

Michelle (28), Leandra (26) und Céline (26) waren am Eröffnungstag im Sur Le Pont und am Sonntag gleich noch einmal.

Am Samstag eröffnete das Sur Le Pont auf der Kornhausbrücke in Bern.

Tagelang machte der Regen den Veranstaltern des Sur Le Pont einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich hätte das grösste Popup der Schweiz schon am Donnerstag öffnen sollen, doch aufgrund des Wetters war nicht daran zu denken. Am Samstag war es dann endlich so weit. Um 12 Uhr strömten Besucherinnen und Besucher auf die berühmte Kornhausbrücke, die derzeit wegen einer Grossbaustelle am Viktoriaplatz gesperrt ist.