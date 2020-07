vor 1h

Donald Trump

Endlich trägt er die Maske – aber trägt er sie auch richtig?

Bei seinem Besuch in einem Militärkrankenhaus war es soweit: Der US-Präsident zeigte sich erstmals mit einer Maske. Ein Foto aber legt nahe, dass sie die Nase von Donald Trump nicht bedeckte. Was da ran ist – und was nicht.

von Ann Guenter

1 / 6 Um dieses Foto geht es: Der US-Präsident zeigt sich erstmals mit Maske – aber seine Nase ist nicht bedeckt. Twitter Mehrere Punkte – keine Vergleichsbilder von anwesenden Fotografen, die schlechte Qualität und Unstimmigkeiten bei Bändeln und Form der Maske, lassen aber vermuten, dass das Foto ein Fake ist. So sehen die Aufnahmen der anwesenden Agenturfotografen aus. REUTERS

Darum gehts US-Präsident Donald Trump zeigte sich am Samstag erstmals mit einer Maske.

Im Netz kursiert ein Foto von Trump, wie er seine Maske genau falsch trägt, nämlich unter der Nase.

Es gibt einen Hinweis darauf, dass das Foto echt sein könnte.

Es gibt allerdings noch viel mehr Hinweise darauf, dass die Aufnahme bearbeitet wurde.

«Trump trägt eine Maske, endlich!» titelte ein Leserbrief an die die «New York Times», nachdem der US-Präsident am Samstag ein Militärkrankenhaus besucht hatte. Tatsächlich war es das erste Mal, dass Donald Trump sich öffentlich mit einer Maske sehen liess. Trotz aller Warnungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden hatte sich der 74-Jährige stets geweigert, sich der Nation mit dem prophylaktischen Gesichtsschutz zu präsentieren. Prompt sorgte der maskierte Auftritt weltweit für Schlagzeilen.

In der Zwischenzeit geht ein Foto von Trumps Termin beim Walter Reed National Military Medical Center viral, das Trump mit seiner dunklen Stoffmaske zeigt – allerdings trägt er sie unterhalb der Nase. Damit wäre die ganze Übung sinnlos geworden. Denn um ihren Zweck zu erfüllen, muss die Maske immer Nase und Mund bedecken, wie auch das Bundesamt für Gesundheit BAG schreibt.

Das Foto der falsch getragenen Maske sorgt in den sozialen Medien denn auch für grosse Aufregung. «Sie hatten heute doch nur diesen einen Job, Mann!», ist noch einer der netteren Kommentare zu dem Foto. Jedoch: Zweifel über die Echtheit des Fotos sind angebracht:

Dieses Foto oder ähnliche Fotos sind bei keiner der grossen Fotoagenturen zu finden, die beim Spitalbesuch dabei waren. Sprich: Die Originalquelle des Fotos ist unbekannt.

Auch ein kurzes AP-Video von dem Besuch zeigt Trump nicht mit einer falsch sitzenden Maske.

Die schlechte Qualität der Aufnahme gibt zu denken: So wirkt Trumps Nase eckiger als in echt. Die Gummibänder um Trumps Ohren wirken künstlich verlängert.

Die Form der Maske erscheint ebenfalls merkwürdig: Wieso gibt es einen «Nasenabdruck», obwohl die Maske nicht auf der Nase sitzt?