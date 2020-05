Radrennen mal anders

Endlich wieder Livesport

Von Mittwoch bis Sonntag findet das «Digital Swiss 5» statt. Die Weltelite des Radsports misst sich beim virtuellen Rennen der Tour de Suisse.

Weltmeister und Olympiasieger am Start

Bei der weltweiten Neuheit misst sich das Who is Who des Radsports. 19 Teams (16 WorldTour- und 3 Wildcard-Teams inklusive der Schweizer Nationalmannschaft) starten zum digitalen Rennen. Der dänische Weltmeister Mads Pedersen ebenso wie der Olympiasieger Greg van Avermaet aus Belgien. Aus der Schweiz sind unter anderem Stefan Küng, Michael Albasini sowie Silvan Dillier am Start des «Digital Swiss 5».