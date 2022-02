Sänger von Stiller Has – Endo Anaconda starb an den Folgen von Lungenkrebs

Nach dem Tod von Endo Anaconda ist die Trauer in der Schweizer Musiklandschaft gross. Wie die Band «Stiller Has» auf ihrer Homepage schreibt, sei Andreas Flückiger, wie Endo Anaconda mit bürgerlichem Namen hiess, an den Folgen von Lungenkrebs verstorben. Die Krankheit habe sich erst vor kurzem bemerkbar gemacht.

Anaconda, Sohn eines Schweizers und einer Österreicherin, wuchs nach dem Tod seines Vaters in Klagenfurt und Wien auf, wo er eine Lehre als Siebdrucker absolvierte. In den 80er-Jahren kam er in die Schweiz zurück und spielte zunächst in diversen Berner Formationen, bevor er 1989 «Stiller Has» gründete. Insgesamt veröffentlichte die Band elf Studio- und drei Live-Alben.